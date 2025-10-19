La sparata di Schlein contro l' Italia e quella patente che Ranucci non merita

Noi ingenui giornalisti, consapevoli che esistono scontri politici e diverse visioni del Paese, perfino legittime se non auspicabili in una democrazia, eravamo convinti fino a ieri che Report fosse una trasmissione di alto livello, libera, guidata da un grande collega, Sigfrido Ranucci, che mette in gioco la propria libertà e sicurezza, come anche altri giornalisti italiani, e quella della sua famiglia per fare meglio che può l'informazione che crede migliore. E di fronte alle minacce alla bomba ci siamo schierati al suo fianco. Poi è arrivata Elly Schlein, segretaria del Pd e ci ha spiegato con veemenza che le cose non stanno così e che in Italia c'è un rischio democrazia perché qualcuno ha minacciato qualcun altro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

