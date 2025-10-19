La solidarietà che unisce Un mercatino benefico per sostenere il Brasile

Un ponte di solidarietà, tra Ferrara e il Brasile. Apertura ieri e proseguirà fino al prossimo 17 novembre, un’iniziativa che festeggia il 30° anniversario del Cammino di Fraternità tra le comunità italiane e quelle brasiliane visitate annualmente da don Roberto Sibani. È stato inaugurato ufficialmente, all’interno del chiostro di San Paolo, nel cuore di Ferrara, il 26° ‘ Mercatino della Fantasia ’, organizzato dalle parrocchie di Pilastri e Burana in collaborazione con la parrocchia di Santa Francesca Romana di via XX Settembre. Quanto ricavato andrà a sostenere l’apertura di un punto antiviolenza presso il centro comunitario parrocchiale "Lorena Lima", inaugurato nella regione brasiliana di Parauapebas lo scorso agosto e frutto anch’esso di donazioni raccolte durante la scorsa edizione del Mercatino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

