La Sicilia non è una regione per archeologi | dei 14 Parchi nessuno è diretto da un esperto Al loro posto architetti e agronomi

La Sicilia è anche la regione dei Parchi archeologici. "Un totale di 14 aree, diffuse capillarmente nell'intero territorio dell'Isola, consolida e definisce il sistema disegnato già quasi vent'anni fa", spiega il portale della Regione. Ma nessuno di questi parchi è diretto da un archeologo. Una laurea in architettura per il direttore del Parco della valle dei Templi di Agrigento, il primo ad essere istituito nel 2000 e il più grande d'Europa e del Mediterraneo, con i suoi 1.300 ettari. Una laurea in architettura anche per la direttrice del Parco archeologico di Leontinoi e Megara, uno degli ultimi ad essere istituito, nel 2019.

