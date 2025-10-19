La sfida tra le dune del deserto | l' atleta ravennate conclude l' ultramaratona del Sahara nella top 10 femminile

Ravennatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'impresa conclusa grazie a passione, determinazione e voglia di superare i propri limiti: sono questi gli ingredienti che hanno spinto Daniela Jurcuta, atleta tesserata per il Gs Lamone, a partecipare alla 100 km del Sahara, una delle ultramaratone più affascinanti e impegnative del panorama. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

