Sarà con molta probabilità affidata all’Egitto la guida della Forza di Stabilizzazione internazionale prevista dal piano di pace annunciato da Donald Trump per Gaza. L’Isf (International Stabilization Force) sarà incaricata di gestire la sicurezza nella Striscia attraverso una mozione sostenuta da Paesi europei e Stati Uniti al Consiglio di Sicurezza dell’Onu, secondo anticipazioni di alcuni diplomatici al quotidiano britannico The Guardian. Niente truppe europee, ma dell’Isf farà certamente parte l’Azerbaijan, unico Paese che ha confermato ufficialmente, pronto all’invio di 20mila soldati. Con molta probabilità si unirà anche l’Indonesia, mentre c’è incertezza sull’adesione della Turchia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La sfida di Bibi: "Mi ricandido e vinco"