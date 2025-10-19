La settimana inizia con due cantieri in centro storico | come cambia la viabilità

Inizio di settimana con cantieri in città. Nelle giornate di lunedì 20 e martedì 21 ottobre, dalle 9 alle 16, via delle Volte, tra via delle Scienze e via San Romano, sarà interdetta al transito veicolare (eccetto autorizzati) per interventi di rimaneggiamento copertura, a cura di privati. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

