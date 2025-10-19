La settimana di Dossier | numeri e storie di abusi nella Chiesa viaggio fra i Neocatecumenali e le imprese più ricche di Raffadali

Abusi nella Chiesa dell'Agrigentino: i numeri, le storie e l'identikit dei predatori. Concetta Rizzo, per Dossier, ricostruisce nel dettaglio i dati da brivido della Sicilia, che coinvolgono sacerdoti, laici, scout o catechisti. Ma si tratta solo della punta dell'iceberg, perché molti restano. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Cosa fare a Milano, nel weekend di sabato 18 e domenica 19 ottobre Gli eventi del fine settimana di Milano e del Sud-Est, selezionati da 7Giorni e Dossier Cultura

Femminicidi in Italia: le tragiche storie delle donne uccise per mano degli uomini. 69 da gennaio - Uccise quasi 2 donne a settimana: continuano i casi di questo crimine, spesso compiuto da ex fidanzati, ex mariti, familiari, conoscenti o gli stessi compagni delle vittime ... Secondo rainews.it

I libri più interessanti della settimana, tra “Schiavi dell’inferno”, “I numeri non dicono bugie”, “Un segreto di ghiaccio” e “L’ultimo ballo” - Come sempre una selezione molto eterogenea per contenuti narrativi e modalità di trattazione, con racconti che brillano per esoticità del set scelto per la storia dai rispettivi autori e autrici. Si legge su rtl.it