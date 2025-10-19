La settimana di Dossier | movida insanguinata a Palermo così si vuol cambiare volto all' Albergheria

A Palermo si torna a sparare. Ma dietro l'omicidio del ventenne Paolo Taormina, ucciso davanti al locale di famiglia all'Olivella, restano più domande che certezze. L'indagato Gaetano Maranzano, 28 anni dello Zen, ha confessato e consegnato una pistola calibro 9, ma la Procura non è convinta. E. 🔗 Leggi su Palermotoday.it