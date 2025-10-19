La Settempeda fa harakiri Solo un pari con l’Azzurra
SETTEMPEDA 2 AZZURRA COLLI 2 SETTEMPEDA: Marchegiani, Dutto, Zappasodi, Brandi, Quadrini (38’ st Eugeni), Borgiani (20’ st Ammora), Pagliari, Perez, Montanari (32’ st Bernabei), Tulli (20’ st Rango), Guermandi (32’ st Compagnucci). All. Pierantoni. AZZURRA COLLI: Filiaci, Sabatini, Ciotti, Filipponi, Felicetti, Angelini (20’ st Cardinali), D’Amicis (7’ st Salvucci), Gabrielli (38’ st Neri), Valentini, Esposito, Pampano. All. Alfonsi. Arbitro: Ciccioli di Fermo. Reti: 9’ Guermandi, 33’ Perez, 8’ st Valentini, 47’ st Felicetti. La Settempeda si fa autogol al secondo minuto di recupero e perde l’occasione giusta per battere l’Azzurra Colli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
