La Schlein accusa la Meloniper l’auto esplosa di Ranucci

Laverita.info | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il leader del Pd collega l’attentato al cronista di «Report» al governo: «Con l’estrema destra a rischio libertà e democrazia». Ma le vere minacce ai giornalisti arrivano da malavita e terrorismo, non certo dalla politica. 🔗 Leggi su Laverita.info

la schlein accusa la meloniper l8217auto esplosa di ranucci

© Laverita.info - La Schlein accusa la Meloniper l’auto esplosa di Ranucci

Altre letture consigliate

Pd, parte il processo a Schlein. Sotto accusa tutti i fedelissimi: “Via gli yes-man o crolla tutto” - La quiete dopo la tempesta: bocche cucite, sguardi persi nel vuoto, e la sensazione che anche stavolta sia finita prima ancora di cominciare. Segnala iltempo.it

Schlein, l'impegno unitario continua con determinazione - "Congratulazioni a Francesco Acquaroli che ha vinto riconfermandosi alla guida della regione Marche. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Schlein Accusa Meloni per L8217auto