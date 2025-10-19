La Schlein accusa la Meloniper l’auto esplosa di Ranucci
Il leader del Pd collega l’attentato al cronista di «Report» al governo: «Con l’estrema destra a rischio libertà e democrazia». Ma le vere minacce ai giornalisti arrivano da malavita e terrorismo, non certo dalla politica. 🔗 Leggi su Laverita.info
