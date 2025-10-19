La scelta di Luca Mercalli | Io climatologo oggi vivo in alta quota

Vazon (Val di Susa), 19 ottobre 2025 – Salire in montagna. Prendere quota per sfuggire al riscaldamento globale. Un titolo profetico per una scelta in anticipo sui tempi. “Vivevo vicino a Torino, adesso abito a 1.650 metri, a Vazon, nel comune di Oulx, in Alta Valle di Susa. Studio il clima per mestiere, so benissimo cosa ci possiamo aspettare dal futuro. Mi sono detto, sarebbe stupido se non mi preparassi, come un medico che non cura se stesso. Così ho preso questa decisione, ormai otto anni fa”. A questo link tutte le info sulla Società meteorologica italiana Luca Mercalli, climatologo e presidente della Società meteorologica italiana, nel 2020 nel suo libro pubblicato da Einaudi aveva spiegato nei dettagli la sua scelta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

