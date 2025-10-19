La scaletta del concerto 2025 di Lady Gaga alll'Unipol Arena | l’ordine delle canzoni a Milano

Fanpage.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lady Gaga terrà questa sera, 19 giugno, il primo dei due concerti all'Unipol Arena di Milano: in scaletta sono previste canzoni come Alejandro, Poker Face, Abracadabra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

scaletta concerto 2025 ladyLa scaletta del concerto 2025 di Lady Gaga alll’Unipol Arena: l’ordine delle canzoni a Milano - Lady Gaga terrà questa sera, 19 giugno, il primo dei due concerti all'Unipol Arena di Milano: in scaletta sono previste canzoni come Alejandro, Poker ... Si legge su fanpage.it

scaletta concerto 2025 ladyLady Gaga in concerto a Milano: orari, biglietti, scaletta del tour 2025 e come arrivare al Forum di Assago - Sono probabilmente i due concerti più attesi dell'autunno a Milano quelli di Lady Gaga in programma domenica 19 e lunedì 20 ottobre 2025 all' Unipol Forum di Assago (via Di Vittori ... Scrive mentelocale.it

scaletta concerto 2025 ladyLady Gaga torna in italia dopo 7 anni: la scaletta e l’ordine delle canzoni dei concerti a Milano - The Mayhem Ball, lo show ideato da Lady Gaga per il suo tour mondiale, è diviso in quattro atti seguiti da un gran finale e i consueti bis. Da deejay.it

Cerca Video su questo argomento: Scaletta Concerto 2025 Lady