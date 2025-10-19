La Sampdoria si affida a Gregucci come nuovo allenatore | nel suo staff anche l'ex vice di Mourinho

Fanpage.it | 19 ott 2025

Angelo Gregucci è il nuovo allenatore della Sampdoria prendendo il posto dell'esonerato Donati. Con il tecnico blucerchiato in panchina, nel ruolo di secondo, ci sarà Salvatore Foti, ex vice di Mourinho. 🔗 Leggi su Fanpage.it

