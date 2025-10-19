La Russia ora bombarda carrozze e stazioni in Ucraina perché il treno resta il mezzo più affidabile
Da agosto la Russia ha intensificato gli attacchi sulla rete ferroviaria ucraina, con quasi 300 attacchi. Anche in pieno giorno. 🔗 Leggi su Wired.it
"Gazawi giustiziati da #Hamas. Tutto come previsto. Dove sono gli amici dei palestinesi? In Ucraina la Russia bombarda gli aiuti Onu. Non una novità. Dove sono i pacifisti?" @DavideGiac ? #nonstopnews - X Vai su X
? Bombardamenti e civili nel mirino in Ucraina, infrastrutture energetiche nel mirino in Russia. E droni militari sorvolano nuovamente l’aeroporto di... Leggi l'articolo #Russia - facebook.com Vai su Facebook
La Russia bombarda treni civili. Altri droni sorvolano Monaco - Bombardamenti e civili nel mirino in Ucraina, infrastrutture energetiche nel mirino in Russia. Secondo msn.com
Guerra Ucraina Russia, Zelensky: “Attacco russo su stazione, decine di feriti” - Attacco russo con un drone alla stazione ferroviaria di Shostka, nella regione di Sumy. Secondo tg24.sky.it