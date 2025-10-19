La Ruota della Fortuna Eugenio campione quasi perfetto ma il finale spiazza anche Gerry

Sabato 18 ottobre Gerry Scotti è tornato a illuminare l’Access Prime Time di Canale 5 con una nuova puntata de La Ruota della Fortuna. Un appuntamento ormai fisso, ma che riesce sempre a regalare grandi colpi di scena. Stavolta a conquistare il titolo di campione è stato Eugenio, che con una prova quasi perfetta ha spodestato la campionessa in carica. Ragionamento lucido, ritmo giusto e grande concentrazione, almeno fino al momento decisivo, quando ha avuto un piccolo blackout che ha lasciato di stucco persino Gerry Scotti. Eugenio, giocata quasi perfetta a “La Ruota della Fortuna”. Nella puntata de La Ruota della Fortuna di sabato 18 ottobre, Gerry accoglie in studio la campionessa Sara, il giovane Giorgio ed Eugenio, architetto di Ferrara. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Eugenio campione quasi perfetto ma il finale spiazza anche Gerry

