La rimozione delle ovaie o operazioni del genere fanno salire la paura Le donne si ricordino che restano femminili e sensuali | così Angelina Jolie

Riflettori puntati ieri, sabato 18 ottobre, su Angelina Jolie, stella sul red carpet della Festa del Cinema di Roma per presentare il film “Couture” di Alice Winocour. La Jolie interpreta Maxine, regista americana di film horror, che si trova a Parigi durante la Fashion Week per girare un cortometraggio per una importante casa di moda. Lì, scopre di avere un tumore al seno. Da quel momento inizia un percorso che la porta a fare i conti con il corpo che cambia. L’attrice in un incontro con la stampa ha parlato dell’operazione cui si è sottoposta. In particolare una doppia mastectomia (rimozione di entrambi i seni) nel 2013 e un’ovariectomia (rimozione delle ovaie e delle tube di Falloppio) nel 2015. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “La rimozione delle ovaie o operazioni del genere fanno salire la paura. Le donne si ricordino che restano femminili e sensuali”: così Angelina Jolie

