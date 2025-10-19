Notizia fresca giunta in redazione: Dopo tutti i discorsi su una transizione potenzialmente difficile da Jurgen Klopp, la vita ad Anfield difficilmente avrebbe potuto iniziare in modo migliore per Arne Slot. La sconfitta casalinga per 1-0 contro il Nottingham Forest a settembre è stata l’unica macchia significativa sul quaderno del Liverpool in tutte le competizioni prima della fine del nuovo anno. All’inizio del 2025, la squadra di Slot era a otto punti di vantaggio dal Forest in cima alla classifica della Premier League e aveva vinto tutte le partite di Champions League e Coppa di Lega. Non sono stati solo i risultati ad essere impressionanti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

La reputazione di Arne Slot in gioco come corsa indesiderata del Liverpool potrebbe essere messa contro il Manchester United