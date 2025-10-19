La relazione tra Trump e Infantino mette a rischio l’indipendenza dello sport
Martedì, Donald Trump è tornato a minacciare delle punizioni verso le città amministrate dai Democratici che non si piegano alle sue politiche. E lo ha fatto tirando in gioco ancora una volta i Mondiali di calcio della prossima estate. Come già avvertito nelle scorse settimane, le città “ribelli” potrebbero vedersi togliere il diritto di ospitare le partite del torneo. Nel mirino ci sono Chicago, Boston, e ovviamente Los Angeles che, secondo Trump, rischia di perdere anche l’opportunità di ospitare i Giochi Olimpici estivi del 2028. “Se qualcuno sta facendo un brutto lavoro e penso non ci sia sicurezza, chiamo Gianni, il capo della FIFA, e gli dico ‘spostiamo in un’altra location’, e lui lo fa”, ha detto questa volta il Presidente statunitense, aprendo però un piccolo caso. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Argomenti simili trattati di recente
Soft power Uk, interessi Usa: la "relazione speciale" alla prova di Trump. Leggi di più nell'approfondimento di Tiziana Prezzo per #SkyInsider - X Vai su X
Il presidente Donald Trump ha ricevuto oggi alla Casa Bianca il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un incontro ad alto rischio diplomatico. L’obiettivo: negoziare il sostegno militare statunitense e definire le strategie per una pace possibile. Zelensky ha - facebook.com Vai su Facebook
La relazione tra Trump e Infantino mette a rischio l’indipendenza dello sport - L'articolo La relazione tra Trump e Infantino mette a rischio l’indipendenza dello sport proviene da InsideOver. Lo riporta msn.com
“Se vorrò spostare una partita dei Mondiali, chiamerò Gianni e lui lo farà”: la frase di Trump che imbarazza la Fifa - “Se ritengo che ci siano condizioni non sicure, chiamerei Gianni, il capo della Fifa che è fenomenale, e gli direi: ‘Spostiamoci in un’altra città’, e loro lo farebbero “. Scrive ilfattoquotidiano.it
“Congratulazioni al presidente Trump”: le parole del presidente Fifa Gianni Infantino dopo l’accordo per Gaza - Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha elogiato Donald Trump per il raggiungimento dell'accordo tra Israele e Hamas ... Scrive ilfattoquotidiano.it