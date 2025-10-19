La relazione tra Trump e Infantino mette a rischio l’indipendenza dello sport

Martedì, Donald Trump è tornato a minacciare delle punizioni verso le città amministrate dai Democratici che non si piegano alle sue politiche. E lo ha fatto tirando in gioco ancora una volta i Mondiali di calcio della prossima estate. Come già avvertito nelle scorse settimane, le città “ribelli” potrebbero vedersi togliere il diritto di ospitare le partite del torneo. Nel mirino ci sono Chicago, Boston, e ovviamente Los Angeles che, secondo Trump, rischia di perdere anche l’opportunità di ospitare i Giochi Olimpici estivi del 2028. “Se qualcuno sta facendo un brutto lavoro e penso non ci sia sicurezza, chiamo Gianni, il capo della FIFA, e gli dico ‘spostiamo in un’altra location’, e lui lo fa”, ha detto questa volta il Presidente statunitense, aprendo però un piccolo caso. 🔗 Leggi su It.insideover.com

