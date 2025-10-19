La relazione tra Trump e Infantino mette a rischio l’indipendenza dello sport

It.insideover.com | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì, Donald Trump è tornato a minacciare delle punizioni verso le città amministrate dai Democratici che non si piegano alle sue politiche. E lo ha fatto tirando in gioco ancora una volta i Mondiali di calcio della prossima estate. Come già avvertito nelle scorse settimane, le città “ribelli” potrebbero vedersi togliere il diritto di ospitare le partite del torneo. Nel mirino ci sono Chicago, Boston, e ovviamente Los Angeles che, secondo Trump, rischia di perdere anche l’opportunità di ospitare i Giochi Olimpici estivi del 2028. “Se qualcuno sta facendo un brutto lavoro e penso non ci sia sicurezza, chiamo Gianni, il capo della FIFA, e gli dico ‘spostiamo in un’altra location’, e lui lo fa”, ha detto questa volta il Presidente statunitense, aprendo però un piccolo caso. 🔗 Leggi su It.insideover.com

la relazione tra trump e infantino mette a rischio l8217indipendenza dello sport

© It.insideover.com - La relazione tra Trump e Infantino mette a rischio l’indipendenza dello sport

Argomenti simili trattati di recente

relazione trump infantino metteLa relazione tra Trump e Infantino mette a rischio l’indipendenza dello sport - L'articolo La relazione tra Trump e Infantino mette a rischio l’indipendenza dello sport proviene da InsideOver. Lo riporta msn.com

relazione trump infantino mette“Se vorrò spostare una partita dei Mondiali, chiamerò Gianni e lui lo farà”: la frase di Trump che imbarazza la Fifa - “Se ritengo che ci siano condizioni non sicure, chiamerei Gianni, il capo della Fifa che è fenomenale, e gli direi: ‘Spostiamoci in un’altra città’, e loro lo farebbero “. Scrive ilfattoquotidiano.it

relazione trump infantino mette“Congratulazioni al presidente Trump”: le parole del presidente Fifa Gianni Infantino dopo l’accordo per Gaza - Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha elogiato Donald Trump per il raggiungimento dell'accordo tra Israele e Hamas ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Relazione Trump Infantino Mette