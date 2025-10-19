La regione Veneto risconosca la Palestina | lanciata la raccolta firme

Sabato 18 ottobre, in Campo San Geremia a Venezia, si è tenuto il lancio ufficiale della campagna di raccolta firme promossa dalla Comunità Palestinese del Veneto e dal Tavolo per la Palestina della Bassa Padovana per chiedere alla regione Veneto di riconoscere ufficialmente lo stato di Palestina. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

APPELLO ALLA REGIONE VENETO PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI PALESTINA Questa mattina, in Campo San Geremia a Venezia, si è tenuto il lancio ufficiale della campagna di raccolta firme promossa dalla Comunità Palestinese del Venet Vai su Facebook

Approvato con DGR n. 1129/25 l'Avviso pubblico “Misure per il reinserimento e l'inclusione sociale” a sostegno di progetti socio-educativi in favore di persone detenute in istituti penitenziari del Veneto e di persone in area penale esterna Scadenza 19/10 https: - X Vai su X

A Treviso Salvini è pro Palestina. La Lega vota con il Pd per il riconoscimento, FdI esce dall'aula - Da Gaza alla Resistenza, è un paradosso che si ripete tra città e regione: i leghisti veneti sono spesso più vicini ai dem che ai meloniani. Riporta ilfoglio.it

Consiglieri dell'opposizione con la spilla a forma di barca e i colori della Palestina. Camani (Pd): «La Regione non può essere complice del genocidio» - È questa la spilla che i consiglieri di minoranza della Regione Veneto hanno scelto di portare sui vestiti durante l'incontro di oggi, ... Come scrive ilgazzettino.it

Anche Parigi riconosce la Palestina. Macron: "È la chiave per la pace" - Sono undici i Paesi che hanno formalmente riconosciuto la Palestina in occasione della Conferenza internazionale di alto livello per la risoluzione pacifica del conflitto e l’attuazione della ... Secondo quotidiano.net