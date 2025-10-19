La regione Veneto risconosca la Palestina | lanciata la raccolta firme

Veneziatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 18 ottobre, in Campo San Geremia a Venezia, si è tenuto il lancio ufficiale della campagna di raccolta firme promossa dalla Comunità Palestinese del Veneto e dal Tavolo per la Palestina della Bassa Padovana per chiedere alla regione Veneto di riconoscere ufficialmente lo stato di Palestina. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

