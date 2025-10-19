La Reggina perde in casa contro la Vigor Lamezia amaranto in crisi

La Reggina ha perso (0-1) il match contro la Vigor Lamezia, giocato allo stadio Granillo e valido per l'8^ giornata del campionato di serie D. La seconda sconfitta di fila “certifica” lo stato di crisi degli amaranto, contestati dal pubblico. I padroni di casa cercano subito di fare la partita. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Altre letture consigliate

Una brutta Reggina perde il "derby dello Stretto" contro il Messina https://ift.tt/DUxTsLE https://ift.tt/0qUfdOl - X Vai su X

NEWS LA REGGINA PERDE ANCHE A MESSINA. AMARANTO SEMPRE PIÙ IN DIFFICOLTÀ IN QUESTO AVVIO DI STAGIONE. - facebook.com Vai su Facebook

Reggina, ennesima vergognosa sconfitta: ora è terzultima e rischia l’Eccellenza. Anche la Vigor passa al Granillo - Perché il vocabolario di parole, aggettivi, sostantivi, è terminato, da oltre due anni a questa parte. Scrive strettoweb.com

Serie D, la Reggina perde in un solo colpo Ragusa e Barillà - Più lunga sarà l’assenza dell'esterno amaranto, che potrebbe optare per l'intervento chirurgico a causa di una frattura scomposta della clavicola destra ... Come scrive today.it

Reggina, un progetto nato per vincere ma già in crisi. È tempo di processi interni - Le parole di Ballarino («ho chiesto la rescissione del contratto ai calciatori») fanno ancora discutere. Segnala corrieredellacalabria.it