La refurtiva dal valore inestimabile portata via dal Louvre | la lista ufficiale dei gioielli rubati

Chissà quanti sceneggiatori stanno appuntando le loro matite, pronti a prendere nota di tutti i dettagli dell’incredibile, rocambolesco, spettacolare furto al museo tra i più famosi e visitati del mondo, il Louvre. Una dinamica d’altri tempi, un bottino senza precedenti, un valore “inestimabile” dice il ministro dell’Interno francese fresco di nomina. La banda è entrata in azione alla Galleria di Apollo, nella quale sono (e in parte erano) custoditi anche i gioielli della Corona di Francia. Una galleria di gemme talmente splendenti da essere stata dedicata alla divinità alla quale Luigi XIV associò per la prima volta il proprio potere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

