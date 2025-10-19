La refurtiva dal valore inestimabile portata via dal Louvre | la lista ufficiale dei gioielli rubati
Chissà quanti sceneggiatori stanno appuntando le loro matite, pronti a prendere nota di tutti i dettagli dell’incredibile, rocambolesco, spettacolare furto al museo tra i più famosi e visitati del mondo, il Louvre. Una dinamica d’altri tempi, un bottino senza precedenti, un valore “inestimabile” dice il ministro dell’Interno francese fresco di nomina. La banda è entrata in azione alla Galleria di Apollo, nella quale sono (e in parte erano) custoditi anche i gioielli della Corona di Francia. Una galleria di gemme talmente splendenti da essere stata dedicata alla divinità alla quale Luigi XIV associò per la prima volta il proprio potere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Frosinone: denunciati due uomini per truffa di carte Pokémon. Frosinone: truffa di carte Pokémon per un valore di euro 24.000,00. Due uomini sono stati rintracciati e denunciati, la refurtiva è stata restituita al proprietario. #notizie #news #cronaca #politica #e - facebook.com Vai su Facebook
La refurtiva dal “valore inestimabile” portata via dal Louvre: la lista ufficiale dei gioielli rubati - Diademi, collier e spille: otto pezzi di valore "inestimabile" sono stati rubati dalla Galleria di Apollo al museo parigino ... Da ilfattoquotidiano.it