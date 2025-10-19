La Provincia cerca 140 coadiutori amministrativi scolastici

Trentotoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’approvazione di due procedure riguardanti l’assunzione a tempo indeterminato di insegnanti e assistenti amministrativi scolastici, nei giorni scorsi la Provincia di Trento ha approvato anche un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 140 coadiutori amministrativi. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

provincia cerca 140 coadiutoriLa Provincia cerca 140 coadiutori amministrativi scolastici - Dopo l’approvazione di due procedure riguardanti l’assunzione a tempo indeterminato di insegnanti e assistenti amministrativi scolastici, nei giorni scorsi la Provincia di Trento ha approvato anche un ... Lo riporta trentotoday.it

provincia cerca 140 coadiutoriScuola, la Provincia assume coadiutori amministrativi: indetto un concorso per 140 posti a tempo indeterminato. Ecco chi può candidarsi e le modalità - Scuola, in arrivo un concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di 140 coadiutori amministrativi ... Come scrive ildolomiti.it

Cerca Video su questo argomento: Provincia Cerca 140 Coadiutori