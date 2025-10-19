La protesta nel giorno della Fiera | Assurdo promuovere l’agricoltura mentre si progetta una tangenziale
L’apertura della 542ª edizione della storica fiera agricola di Abbiategrasso, appuntamento simbolo del territorio e delle sue tradizioni rurali, è stata accompagnata da una protesta dei comitati No Tangenziale e di alcuni agricoltori e residenti contrari alla realizzazione della tangenziale Vigevano–Magenta-Malpensa. I manifestanti si sono radunati davanti ai cancelli della fiera con striscioni e cartelli per denunciare quella che definiscono una "contraddizione evidente": da una parte la celebrazione dell’agricoltura, dall’altra un progetto stradale che, secondo loro, minaccia proprio le campagne che si vogliono valorizzare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
