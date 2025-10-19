la prossima serie tv marvel completa una trilogia mcu con protagonista il mandarino

Marvel Television sta cambiando radicalmente la sua strategia creativa, abbandonando le serie evento per investire maggiormente in show pensati per più stagioni. Questa nuova filosofia ha già prodotto impegni significativi, con Daredevil: Born Again che ha ottenuto l’ordine per una terza stagione prima ancora della seconda, e progetti animati come Your Friendly Neighborhood Spider-Man e X-Men ’97 che hanno archi narrativi di tre stagioni. Una delle poche serie ancora sviluppate prima di questo cambio di strategia è l’imminente Wonder Man. La serie vede Yahya Abdul-Mateen II nei panni dell’eroe e, cosa più importante, segna il ritorno di Sir Ben Kingsley nei panni di Trevor Slattery, lo sfortunato attore che ha interpretato per la prima volta oltre un decennio fa in Iron Man 3. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

