La prossima serie TV Marvel completa una trilogia MCU con protagonista il Mandarino
Marvel Television sta cambiando radicalmente la sua strategia creativa, abbandonando le serie evento per investire maggiormente in show pensati per più stagioni. Questa nuova filosofia ha già prodotto impegni significativi, con Daredevil: Born Again che ha ottenuto l’ordine per una terza stagione prima ancora della seconda, e progetti animati come Your Friendly Neighborhood Spider-Man e X-Men ’97 che hanno archi narrativi di tre stagioni. Una delle poche serie ancora sviluppate prima di questo cambio di strategia è l’imminente Wonder Man. La serie vede Yahya Abdul-Mateen II nei panni dell’eroe e, cosa più importante, segna il ritorno di Sir Ben Kingsley nei panni di Trevor Slattery, lo sfortunato attore che ha interpretato per la prima volta oltre un decennio fa in Iron Man 3. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Altre letture consigliate
Teorie su quale sarà il tema della prossima serie Star Wars Tales? Una fan propone questa idea: "Potrebbe essere qualcosa come Tales of the Mandalorians, magari per legarsi al nuovo film del prossimo anno. Sarebbe interessante anche un’esplorazione pi Vai su Facebook
La prossima serie TV Marvel completa una “trilogia” MCU con protagonista il Mandarino - L'articolo La prossima serie TV Marvel completa una “trilogia” MCU con protagonista il Mandarino proviene da Metropolitan Magazine. Si legge su msn.com
La prossima serie Marvel chiuderà una trilogia lunga 13 anni che non avete realizzato esistesse - La nuova serie Marvel chiuderà un capitolo inatteso del suo universo. bestmovie.it scrive
Tutti gli annunci sul futuro Marvel al New York Comic Con 2025 - Si è svolto il panel Marvel Television & Animation al New York Comic Con 2025, con gli annunci delle novità sull’MCU. Segnala tuttotek.it