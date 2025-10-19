La prossima manicure è quella delle purple nails | la tendenza dell’autunno
Per quanto il burgundy sia sempre di grande tendenza (non solo in autunno ), non dobbiamo sottovalutare la bellezza delle purple nails. Questo colore rende infatti la mano elegante e dai toni scuri e autunnali. Viola, melanzana, o color vino, la palette di colori autunnali si rivela tra le più variabili per sfumature calde e fredde. Purple nails, il nuovo colore dell’autunno. Le abbiamo viste anche nella passerella di Giorgio Armani all’ultima Fashion Week Primavera-Estate 2025. Si tratta infatti di un colore che si adatta perfettamente a tutte le stagioni. In inverno e in autunno, poi, è perfetto sia per look a tema Halloween, sia in abbinamento ad altri colori per le festività natalizie. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
