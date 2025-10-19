Scopri come l’assenza di Catalina risveglia in Martina e Adriano una complicità inattesa e profonda nel palazzo Luján. Nel silenzio del palazzo dei Luján si percepisce ancora il vuoto lasciato da Catalina: la sua assenza pesa come un’ombra che nessuno ha saputo dissolvere. Tutti tentano di reagire, ciascuno a modo proprio, ma per molti quel dolore è più profondo di quanto si lasci vedere allo sguardo. Tra coloro che patiscono maggiormente il distacco c’è Adriano. Ogni mattina si sveglia con un senso d’incompiuto, privo della spinta che un tempo lo guidava tra le stanze e i corridoi della tenuta. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

La Promessa, Anticipazioni Spagnole: Nasce L'Amore Tra Adriano E Martina!