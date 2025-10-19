La Promessa anticipazioni dal 20 al 26 ottobre 2025 | Angela indaga sul rapporto tra Curro e Martina
© US Mediaset Il ritorno a La Promessa di Martina, al fianco del nuovo fidanzato Jacobo, innesca la curiosità di Angela. Quest’ultima cerca infatti di scoprire qual è la vera natura del legame tra la ragazza e Curro de la Mata, al quale sembra essere piuttosto interessata. Maggiori info nelle trame che seguono. La soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.40 (e in replica, il mattino successivo, alle 08.20). Le puntate si possono vedere in streaming su Mediaset. La Promessa, anticipazioni da lunedì 10 a domenica 26 ottobre 2025. Lunedì 20 e martedì 21 ottobre 2025: Lorenzo insiste sul prestito ai Lujan. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
