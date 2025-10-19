La Promessa anticipazioni 20 ottobre | Lorenzo bacia Leocadia e scatena la sua furia

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Lorenzo compie un gesto audace baciando Leocadia, che reagisce furiosa minacciando ritorsioni davanti a tutta la tenuta. La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Jana vuole salvare le finanze della tenuta sfruttando la bravura di Manuel come aviatore. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

