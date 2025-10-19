La Promessa Anticipazioni 20 ottobre 2025 | Leocadia minaccia Don Lorenzo dopo il loro bacio!
Vediamo cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 20 ottobre 2025. Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rete4. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Approfondisci con queste news
#lapromessa #anticipazioni Jana riprende brevemente conoscenza ma... - X Vai su X
Le anticipazioni de "La Promessa" svelano che mercoledì 22 ottobre ci sarà uno scontro infuocato tra Leocadia e Cruz. Leocadia rivelerà a Cruz il motivo del suo ritorno, affermando: "Voglio vederti soffrire. Avevi ordinato di eliminarmi." Cruz, sconvolta, ricor Vai su Facebook
Trame La Promessa dal 20 al 26 ottobre, anticipazioni - 26 ottobre: trame su Rete 4 con episodi frazionati dal lunedì alla domenica dalle ore 19:40. Si legge su tvserial.it
La Promessa, anticipazioni lunedì 20 ottobre 2025: Problemi tra Maria e Padre Samuel - Come vedremo in queste anticipazioni de La Promessa, riguardanti la puntata che andrà in onda il giorno lunedì 20 ottobre 2025, il ... Da msn.com
La Promessa, anticipazioni dal 20 al 26 ottobre 2025: Preoccupante crisi economica - La preoccupante crisi economica farà acutizzare i vari problemi a palazzo e si cercheranno soluzioni drastiche ... Come scrive msn.com