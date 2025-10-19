La prima volta di Fernandez | vince in Australia davanti a Diggia e Bezzecchi Bagnaia cade ancora
Lo spagnolo dell'Aprilia vince la sua prima gara in MotoGP approfittando di una penalità comminata a Bezzecchi. Che però si porta al terzo posto nel Mondiale piloti, approfittando dell'ennesimo weekend da incubo di Pecco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
A quasi vent’anni dal famoso Roma-Siena del 2005, l’ex capitano giallorosso racconta per la prima volta cosa accadde in campo. «Una frase vergognosa, non ci ho visto più». Da quell’episodio arrivò una squalifica di cinque giornate - facebook.com Vai su Facebook
Per la prima volta gli allievi dell'#USAirForce si addestrano in Italia. L’accordo con Washington rafforza l'International Flight Training School (#IFTS) di #Decimomannu, nata dalla collaborazione tra l'@ItalianAirForce e #Leonardo | via @ilfoglio_it - X Vai su X
