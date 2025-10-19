La prima volta di Fernandez | vince in Australia davanti a Diggia e Bezzecchi Bagnaia cade ancora

Gazzetta.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo spagnolo dell'Aprilia vince la sua prima gara in MotoGP approfittando di una penalità comminata a Bezzecchi. Che però si porta al terzo posto nel Mondiale piloti, approfittando dell'ennesimo weekend da incubo di Pecco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

la prima volta di fernandez vince in australia davanti a diggia e bezzecchi bagnaia cade ancora

© Gazzetta.it - La prima volta di Fernandez: vince in Australia davanti a Diggia e Bezzecchi. Bagnaia cade ancora

Altre letture consigliate

prima volta fernandez vinceLa prima volta di Fernandez: vince in Australia davanti a Diggia e Bezzecchi. Bagnaia cade ancora - Lo spagnolo dell'Aprilia vince la sua prima gara in MotoGP approfittando di una penalità comminata a Bezzecchi. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Prima Volta Fernandez Vince