La prima foto di Clara Isabel addio rosa | Cecilia Rodriguez mamma moderna segue il trend dei colori neutri

Fanpage.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Addio al classico rosa, Cecilia Rodriguez sceglie colori neutri e no gender per la nascita della piccola Clara Isabel. Nella prima foto della neonata e nella sua cameretta, abiti e arredamento sono in bianco e beige. Ecco il nuovo trend nascita per nursery e completini dei neonati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

