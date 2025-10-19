La polizia incontra gli studenti dell' istituto Vigo Fuccio-La Spina per parlare di sextortion e cyberbullismo
Nei giorni scorsi la polizia ha incontrato gli studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo statale Vigo Fuccio-La Spina di Acireale per un momento di formazione e sensibilizzazione sui temi del bullismo, del cyberbullismo e dell’uso. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
