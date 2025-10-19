la polarizzazione del dibattito fa male soprattutto a sinistra la versione di panarari

Più che dibattito, scontro. Più che contrapposizione, deflagrazione. In un contesto politico segnato da toni sempre più esasperati, dove le schermaglie tra la premier Giorgia Meloni, il segretario della Cgil Maurizio Landini e la leader del Pd Elly Schlein si intrecciano con le tensioni interne al Movimento 5 Stelle — culminate con l’addio alla vicepresidenza del partito di Chiara Appendino —, la riflessione del politologo e sociologo di UniMoRe Massimiliano Panarari aiuta a decifrare le coordinate profonde della crisi che attraversa il centrosinistra e, più in generale, a capire quanto la dialettica politica risenta sempre di più di una polarizzazione preoccupante e – forse – irreversibile. 🔗 Leggi su Formiche.net

