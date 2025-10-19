La Pielle vince e convince al PalaMacchia

Livorno, 19 ottobre 2025 – La Pielle Livorno vince e convince al PalaMacchia, sbarazzandosi per 87-75 della finora imbattuta Faenza. Un successo che fa subito dimenticare la brutta sconfitta dell’infrasettimanale a Latina e permette ai biancoazzurri di agganciare il gruppone al secondo posto alle spalle di Caserta, ancora a punteggio pieno. Leonzio e compagni, dopo un primo quarto difficile in cui i problemi al tiro mostrati in Lazio sembravano non finire, si sbloccano nel secondo parziale e sorpassano gli ospiti portandosi avanti di sei prima dell’intervallo (40-34) guidati da un grande Gabrovsek. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

