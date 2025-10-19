La Pianese ci prova ma non va oltre il pareggio Il Bra conquista un punto davvero importante
PIANESE 2 BRA 2 PIANESE (3-5-2): Filippis; Ercolani, Masetti, Chesti; Coccia, Bertini M. (32’st Martey), Simeoni, Proietto (12’st Tirelli), Sussi (32’st Balde); Puletto (12’st Fabrizi), Bellini. Panchina: Bertini T., Porciatti, Gorelli, Spinosa, Jasharovski, Xhani. Allenatore Birindelli. BRA (3-5-2): Franzini; De Santis, Cannistrà, Sganzerla (38’st Rottensteiner); Nesci, Maressa (22’st Lionetti), Tuzza, La Marca (22’st Brambilla), Pautassi; Baldini (1’st Di Biase), Minaj. Panchina: Menicucci, Renzetti, Chiesa, Morleo, Dimatteo, Rabuffi, Cucciniello, Chiabotto. Allenatore Nisticò. Arbitro Dini di Città di Castello (Cozzuto – D’Ascanio). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
