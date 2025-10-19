La parola della settimana | Bomba

Bomba è una delle tante parole polisemiche della lingua italiana. I suoi significati spaziano da “congegno esplosivo” (bomba a mano, bomba atomica, bomba di profondità, bomba molotov, bomba incendiaria, bomba a orologeria, bomba intelligente) a “informazione giornalistica eclatante, sbalorditiva, sconvolgente” (una notizia bomba, far scoppiare la bomba), da “evento fantastico, eccezionale, di straordinario successo” (il concerto di ieri è stato una bomba) a “bellezza prorompente ed esplosiva” (bomba sexy), da “pasta dolce soffice e rigonfia, e perlopiù ripiena” (bomba alla marmellata, alla crema), a “cibo o vivanda ad alto contenuto energetico” (bomba calorica), da “individuo molto grasso” a “sostanza dopante o eccitante”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - La parola della settimana: "Bomba"

