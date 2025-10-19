Empoli, 19 ottobre 2025 – Passano gli anni ma i problemi restano alla palestra del centro diurno di Cerbaiola. “Da informazioni assunte dal Comune di Empoli, apprendiamo che anche per quest’anno le attività motorie in palestra saranno precluse dal mancato funzionamento del riscaldamento”. Lo scrive il presidente dell’Associazione I Ragazzi di Cerbaiola, Rolando Terreni, in una ‘pec’ al sindaco, alla Asl, alla Società della Salute e soprattutto al garante della disabilità (nuova istituzione) e al ministro Alessandra Locatelli, peraltro incontrata pochi giorni fa. Insomma: palestra off-limits nella stagione più fredda, anche quest’anno, per i ragazzi disabili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La palestra resta al freddo. “Attività in sala mensa”