La Nuova Sondrio muove finalmente la classifica

Sondriotoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Primo punto in campionato per la Nuova Sondrio che oggi pomeriggio ha pareggiato per 1-1 sul campo del Pavia nell'ottava giornata d'andata del girone B di serie D.Il primo tempoNel primo tempo sono i padroni di casa a sbloccare il risultato: all'11' cross da trequarti di De Simone, colpo di testa. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

