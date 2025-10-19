La Nuova Sondrio muove finalmente la classifica
Primo punto in campionato per la Nuova Sondrio che oggi pomeriggio ha pareggiato per 1-1 sul campo del Pavia nell'ottava giornata d'andata del girone B di serie D.Il primo tempoNel primo tempo sono i padroni di casa a sbloccare il risultato: all'11' cross da trequarti di De Simone, colpo di testa. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
