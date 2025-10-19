La notte nel cuore | le anticipazioni trama e cast della 26esima puntata

, 19 ottobre. Questa sera, domenica 19 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 26esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (trama). Hikmet incontra segretamente Nihal, moglie dell’ex proprietario del negozio di tappeti, e le fa credere che Sumru potrebbe aver ucciso Gurcan. Nihal avvisa la polizia e si fa intervistare dai giornalisti, diffamando Sumru, che interrompe l’intervista. Nuh, armato di pistola, dichiara guerra a Cihan e alla sua famiglia. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 26esima puntata

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Santa notte – Sabato 18 ottobre “La preghiera apre le porte del cuore e fa entrare la pace di Dio.” – Papa Francesco Il sabato si chiude dolcemente, tra la quiete della sera e il respiro della speranza. Ogni attimo vissuto oggi è custodito dal Signore, che vegli - facebook.com Vai su Facebook

La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 26esima puntata - La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 26esima puntata del 19 ottobre 2025 su Canale 5. Lo riporta tpi.it

La notte nel cuore anticipazioni trama puntata 19 ottobre 2025 - Dopo la puntata di martedì 14 è previsto un nuovo appuntamento con La notte nel cuore domenica 19 ottobre: anticipazioni e trama della serie turca. Lo riporta novella2000.it

La notte nel cuore trame 1^ stagione, Nuh in sala operatoria: 'Il battito si è fermato' - 'Il suo cuore si è fermato': con queste parole il chirurgo fa temere il peggio, mentre Melek avverte che è successo qualcosa a suo fratello ... Si legge su it.blastingnews.com