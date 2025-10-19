La Notte nel Cuore cambia programma | maratona in arrivo
Novità in vista per i fan di “La Notte nel Cuore”, la soap turca rivelazione del prime time di Canale 5. Dopo settimane di spostamenti, anticipi e ritardi, Mediaset ha deciso di sorprendere il pubblico con una maratona domenicale dedicata interamente alla serie. L’appuntamento speciale, già annunciato nei palinsesti aggiornati, prevede la messa in onda di due episodi consecutivi in una sola serata, per recuperare il materiale saltato a causa della recente sospensione. Secondo quanto trapela, la maratona andrà in onda domenica 19 ottobre, a partire dalle 21:35, occupando l’intera fascia di prime time fino a tarda notte. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
