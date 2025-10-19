La Notte nel Cuore anticipazioni ventisettesima puntata di martedì 21 ottobre 2025
Un matrimonio infelice sta per prendere il via a La Notte nel Cuore. Nel corso della prossima puntata, in onda su Canale 5, in prima serata, martedì 21 ottobre 2025, Esat Sansalan è costretto a sposare la domestica Esma, da cui aspetta un bambino. Tutto parte quando il giovane cerca di stringere un accordo con Nuh ai danni di Cihan, ma il piano gli si ritorce contro e, alla fine, il fratello maggiore gli ordina di sposare Esma quella sera stessa. Tuttavia, a poche ore dalle nozze, Esat lascia da sola la neo moglie. Ecco le anticipazioni. . 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Argomenti simili trattati di recente
Santa notte – Sabato 18 ottobre “La preghiera apre le porte del cuore e fa entrare la pace di Dio.” – Papa Francesco Il sabato si chiude dolcemente, tra la quiete della sera e il respiro della speranza. Ogni attimo vissuto oggi è custodito dal Signore, che vegli - facebook.com Vai su Facebook
La notte nel cuore, anticipazioni martedì 21 ottobre: Esat costretto a sposare Esma, Samet ha una paralisi - Le anticipazioni della prossima puntata de La notte nel cuore, in onda martedì 21 ottobre alle ore 21:20 su Canale5 ... Si legge su fanpage.it
La notte nel cuore anticipazioni trama puntata 21 ottobre 2025 - I più però vogliono certamente sapere quante puntate ha e quando va in onda la serie televisiva. Lo riporta novella2000.it
La notte nel cuore anticipazioni: la difficile decisione di Esma e un matrimonio improvviso - La notte nel cuore ci aspetta martedì 21 ottobre 2025 su Canale 5 con una nuova puntata ricchissima di colpi di scena ... Si legge su ultimenotizieflash.com