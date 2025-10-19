La Notte nel Cuore anticipazioni ventisettesima puntata di martedì 21 ottobre 2025

Un matrimonio infelice sta per prendere il via a La Notte nel Cuore. Nel corso della prossima puntata, in onda su Canale 5, in prima serata, martedì 21 ottobre 2025, Esat Sansalan è costretto a sposare la domestica Esma, da cui aspetta un bambino. Tutto parte quando il giovane cerca di stringere un accordo con Nuh ai danni di Cihan, ma il piano gli si ritorce contro e, alla fine, il fratello maggiore gli ordina di sposare Esma quella sera stessa. Tuttavia, a poche ore dalle nozze, Esat lascia da sola la neo moglie. Ecco le anticipazioni. . 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

