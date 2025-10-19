La Notte d’oro Folla nei musei e alle visite guidate Vasumi show in piazza

Il centro di Ravenna si è riempito per la Notte d'Oro, appuntamento tradizionale della città che coinvolge piazze, musei, locali con musica, spettacoli, laboratori e aperture straordinarie. Il cuore della festa è stato piazza del Popolo con lo spettacolo comico dei PanPers e Andrea Vasumi. A seguire, la festa si è spostata al Mar con dj set a seguire fino all'1.30 a cura di Magma. Quest'anno, l'aspetto artistico-culturale della festa è stato centrale anche per la concomitanza con l'inaugurazione della Biennale di Mosaico contemporaneo. Al Museo d'arte della città di Ravenna c'è stato il primo giorno di apertura della mostra 'Chagall in mosaico.

