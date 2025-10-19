La nostra vita è stata stravolta Vedere papà fragile mi ha dato la forza di non avere paura della sua morte | Edoardo Purgatori ricorda il padre Andrea

Edoardo Purgatori è stato ospite “Verissimo” per presentare il suo nuovo spettacolo teatrale “Brokeback Mountain – A play with Music “, basato sul racconto di Annie Proulx, adattato da Ashley Robinson e a vent’anni dal pluripremiato film omonimo. Al fianco di Purgatori ci sarà anche Filippo Contri per interpretare i due protagonisti Ennis e Jack. Sul palco con una band dal vivo anche Malika Ayane che con la sua voce interpreterà i brani originali di Dan Gillespie Sells. La prima nazionale è attesa al Teatro Alfieri di Torino dal 24 al 26 ottobre, mentre arriverà a Milano al Teatro Carcano dal 10 al 14 dicembre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

