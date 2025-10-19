La nostra frazione abbandonata Un piano non c’è
Non tutti hanno lo stesso entusiasmo sull’apertura del Nodo di Rastignano. Ad avere un’opinione discordante è Silvia Ferraro (sotto), presidente Ascom Pianoro e portavoce delle Botteghe di Rastignano: "Non sono tra coloro che salutano con toni trionfalistici la fine dei lavori del Nodo. Questo per come verrà radicalmente trasformato il territorio della frazione. Le preoccupazioni riguardano il lavoro di chi ha redatto questo piano, come se si fosse limitato a spostare il flusso di traffico che attraversa tutta la frazione fino al ponte di San Ruffillo mettendo in campo un’opera importante e di grosso impatto emozionale, senza affrontare il tema Rastignano e la necessità di accrescere la sua vivibilità e di rispondere meglio di ora al bisogno di cittàpaese di chi vi abita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Appuntamento in frazione - La Giunta ascolta Martedì 21 ottobre Dalle ore 18.30 alle ore 19.30 Saletta del piano terra del Centro Sociale Pederzoli, via Papotti 18, Limidi Vi aspettiamo per dialogare insieme sul futuro della nostra comunità! - facebook.com Vai su Facebook
"La nostra frazione abbandonata. Un piano non c’è" - Non tutti hanno lo stesso entusiasmo sull’apertura del Nodo di Rastignano. Si legge su ilrestodelcarlino.it
Sos Piano di Mommio: "Frazione abbandonata" - "Un grido di dolore si leva dalla frazione di Piano di Mommio". Scrive lanazione.it
Piscina alla frazione Sostegno, pronto il piano del Comune - Una piscina nell'area verde (ora abbandonata) alla frazione di Sostegno, a fianco del campo polisportivo. Da laprovinciapavese.gelocal.it