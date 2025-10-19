Non tutti hanno lo stesso entusiasmo sull’apertura del Nodo di Rastignano. Ad avere un’opinione discordante è Silvia Ferraro (sotto), presidente Ascom Pianoro e portavoce delle Botteghe di Rastignano: "Non sono tra coloro che salutano con toni trionfalistici la fine dei lavori del Nodo. Questo per come verrà radicalmente trasformato il territorio della frazione. Le preoccupazioni riguardano il lavoro di chi ha redatto questo piano, come se si fosse limitato a spostare il flusso di traffico che attraversa tutta la frazione fino al ponte di San Ruffillo mettendo in campo un’opera importante e di grosso impatto emozionale, senza affrontare il tema Rastignano e la necessità di accrescere la sua vivibilità e di rispondere meglio di ora al bisogno di cittàpaese di chi vi abita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "La nostra frazione abbandonata. Un piano non c’è"