Tra le critiche mosse contro l’oppositrice venezuelana María Corina Machado. dopo il conferimento del premio Nobel per la Pace, era emerso anche un suo appoggio al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu (che ieri sera ha annunciato l’intenzione di candidarsi alle elezioni del 2026). Ora la polemica si riaccende, in seguito a una telefonata tra i due in cui la dissidente anti-Maduro ha elogiato la lotta dello Stato ebraico contro le «forze totalitarie», in quello che Israele ha presentato come un sostegno alla sua offensiva su Gaza. In un post su X, l’ufficio di Netanyahu ha affermato che la Machado ha detto al leader israeliano di «apprezzare molto le sue decisioni e le sue azioni risolute nel corso della guerra» e ha anche elogiato «l’accordo per il rilascio degli ostaggi a Gaza». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - La Nobel per la Pace Machado elogia Netanyahu