La nave ammiraglia della Marina Militare è in porto
Tecnicamente è una unità d'assalto anfibio multiruolo, per tutti è l'ammiraglia della Marina Militare italiana. Nave Trieste è arrivata in porto questa mattina. L'unità più grande mai costruita per la Marina Militare dal secondo dopoguerra a oggi, la Trieste può ospitare anche elicotteri e aerei. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Era a bordo della Conscience, la nave ammiraglia della missione internazionale impegnata a consegnare dispositivi medici, personale sanitario e aiuti umanitari destinati alla popolazione palestinese - facebook.com Vai su Facebook
“L’abbordaggio è iniziato” dalla nave ammiraglia Alma i cui membri sono stati fermati dalla forze israeliane, con gli attivisti che si sono seduti per terra indossando il giubbino di salvataggio. La Flotilla è entrata nella zona a rischio, a 75 miglia nautiche da Gaza - X Vai su X
La nave Vulcano della Marina Militare in arrivo a Bari: visite aperte al pubblico fino all’8 ottobre - L’unità di supporto logistico più moderna della flotta italiana sarà ormeggiata al Terminal Crociere in occasione del Congresso nazionale di Chirurgia e della Conference europea di Chirurgia ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
Conclusa la campagna idrografica 2025 di Nave Ammiraglio Magnaghi - È rientrata nel porto di La Spezia Nave Ammiraglio Magnaghi, unità idrografica della Marina Militare alle dipendenze della squadriglia unità idrografiche ed esperienze (COMSQUAIDRO), terminando così l ... Come scrive difesaonline.it
A Venezia in arrivo la Vespucci il 28 marzo. Resterà in Laguna fino al 31 marzo - Partito il conto alla rovescia per l'arrivo a Venezia della Amerigo Vespucci, la nave ammiraglia della Marina militare. rainews.it scrive