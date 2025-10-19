La nave ammiraglia della Marina Militare è in porto

Triesteprima.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tecnicamente è una unità d'assalto anfibio multiruolo, per tutti è l'ammiraglia della Marina Militare italiana. Nave Trieste è arrivata in porto questa mattina. L'unità più grande mai costruita per la Marina Militare dal secondo dopoguerra a oggi, la Trieste può ospitare anche elicotteri e aerei. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

