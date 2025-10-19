La nave ammiraglia della Marina Militare è in porto

Triesteprima.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tecnicamente è una unità d'assalto anfibio multiruolo, per tutti è l'ammiraglia della Marina Militare italiana. Nave Trieste è arrivata in porto questa mattina. L'unità più grande mai costruita per la Marina Militare dal secondo dopoguerra a oggi, la Trieste può ospitare anche elicotteri e aerei. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Amerigo Vespucci a Venezia: l'ammiraglia della Marina Militare in città per il Tour Mediterraneo - E' conto alla rovescia per l'arrivo a Venezia della nave Amerigo Vespucci, ammiraglia della Marina militare e ambasciatrice nel mondo del made in Italy. Da quotidiano.net

A Venezia in arrivo la Vespucci il 28 marzo. Resterà in Laguna fino al 31 marzo - Partito il conto alla rovescia per l'arrivo a Venezia della Amerigo Vespucci, la nave ammiraglia della Marina militare. Scrive rainews.it

nave ammiraglia marina militareMarina Militare, via libera alla nuova nave spia: tecnologia made in Italy e fondi Ue - Saranno due unità definite “J3ms” costruite dall’industria nazionale ed equipaggiate con sistemi elettronici, elicotteri e droni dell’ultima generazione ... Da panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Nave Ammiraglia Marina Militare