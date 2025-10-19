La nave ammiraglia della Marina Militare è in porto

Tecnicamente è una unità d'assalto anfibio multiruolo, per tutti è l'ammiraglia della Marina Militare italiana. Nave Trieste è arrivata in porto questa mattina. L'unità più grande mai costruita per la Marina Militare dal secondo dopoguerra a oggi, la Trieste può ospitare anche elicotteri e aerei. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

La nave ammiraglia della Marina Militare è in porto https://ift.tt/b61tAvS https://ift.tt/AhUMOvN - X Vai su X

L'Ammiraglia é rientrata a Taranto pronta a riprendere il suo posto al Comando della Squadra Navale. Portaerei "Cavour" 550 ? "In Arduis Servare Mentem" #navimilitariitaliane #fblifestyle #marinamilitare #navecavour #cavour550 #taranto - facebook.com Vai su Facebook

Amerigo Vespucci a Venezia: l'ammiraglia della Marina Militare in città per il Tour Mediterraneo - E' conto alla rovescia per l'arrivo a Venezia della nave Amerigo Vespucci, ammiraglia della Marina militare e ambasciatrice nel mondo del made in Italy. Da quotidiano.net

A Venezia in arrivo la Vespucci il 28 marzo. Resterà in Laguna fino al 31 marzo - Partito il conto alla rovescia per l'arrivo a Venezia della Amerigo Vespucci, la nave ammiraglia della Marina militare. Scrive rainews.it

Marina Militare, via libera alla nuova nave spia: tecnologia made in Italy e fondi Ue - Saranno due unità definite “J3ms” costruite dall’industria nazionale ed equipaggiate con sistemi elettronici, elicotteri e droni dell’ultima generazione ... Da panorama.it