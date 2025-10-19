La musica può essere politica? La risposta arriva con Murubutu e Moon Walker

Metropolitanmagazine.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Potrebbe essere una melodia, una marcia nuziale o una canzone rimasta assopita nei ricordi. Che sia heavy metal o la hit estiva del momento poco importa. La musica, in ogni forma o dimensione, rappresenta per molti uno sfogo, una carezza o, semplicemente, una distrazione. Questa forma d’arte, però, sta assumendo anche uno ruolo specifico all’interno della società. Esiste, infatti, chi sceglie di prendere posizione in ambito politico eo sociale attraverso la loro musica. Tra i tanti che decidono di non rimanere in silenzio troviamo Murubutu e Moon Walker, i due artisti di cui parleremo oggi. La musica come mezzo di diffusione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

la musica pu242 essere politica la risposta arriva con murubutu e moon walker

© Metropolitanmagazine.it - La musica può essere politica? La risposta arriva con Murubutu e Moon Walker

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Musica Pu242 Essere Politica