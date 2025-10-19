La mostra Antiche civiltà del Turkmenistan ai Musei Capitolini dal 25 ottobre

ANTICHE CIVILTA’ DEL TURKMENISTAN Musei Capitolini, Palazzo dei Conservatori, sale al piano terra 25 ottobre 2025 – 12 aprile 2026   Per la prima volta e per un pubblico internazionale, la grande mostra archeologica  “ Antiche civiltà del Turkmenistan”  è   ospitata nelle sale di  Palazzo dei Conservatori ai Musei Capitolini   dal 25 ottobre al 12 aprile 2026. In mostra una ricca collezione di opere provenienti dalla  Margiana protostorica  (III-II millennio a.C.), nel sud-est del Turkmenistan, e dall’antica  Partia, in particolare dal sito di Nisa (II secolo a.C. – I secolo d.C.) nel Turkmenistan centro-meridionale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

