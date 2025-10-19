La mostra Antiche civiltà del Turkmenistan ai Musei Capitolini dal 25 ottobre
ANTICHE CIVILTA’ DEL TURKMENISTAN Musei Capitolini, Palazzo dei Conservatori, sale al piano terra 25 ottobre 2025 – 12 aprile 2026 Per la prima volta e per un pubblico internazionale, la grande mostra archeologica “ Antiche civiltà del Turkmenistan” è ospitata nelle sale di Palazzo dei Conservatori ai Musei Capitolini dal 25 ottobre al 12 aprile 2026. In mostra una ricca collezione di opere provenienti dalla Margiana protostorica (III-II millennio a.C.), nel sud-est del Turkmenistan, e dall’antica Partia, in particolare dal sito di Nisa (II secolo a.C. – I secolo d.C.) nel Turkmenistan centro-meridionale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Approfondisci con queste news
Presentata la #mostra "In difesa del Papa" al Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo. Esposte per la prima volta fino al 1 febbraio 2026 le antiche armature pontificie del XVI - XVII secolo provenienti dai depositi delle collezioni storiche dei #MuseiVaticani. Nella - facebook.com Vai su Facebook
In mostra in Turkmenistan specialità gastronomiche italiane - L'Italia ha partecipato all'evento gastonomico 'World cuisines' organizzato dal ministero degli Esteri del Turkmenistan in occasione della campagna di piantumazione di alberi su larga scala nel paese ... Lo riporta ansa.it