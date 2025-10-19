La morte di Simone e il volto di una società senza bussola morale

Ostia, 19 ottobre 2025- La morte di Simone, il ragazzo di appena diciannove anni accoltellato nella notte tra mercoledì e giovedì a Nuova Ostia, è l’ennesimo capitolo di una tragedia che non riguarda solo la cronaca nera, ma il fallimento profondo di una società che ha smarrito la capacità di educare, contenere e proteggere i propri giovani. In via Antonio Forni, una lite nata per questioni di droga si è trasformata in un’aggressione mortale. Un colpo alla gamba, una lama che recide l’arteria femorale, un’emorragia inarrestabile: pochi secondi per distruggere una vita, un istante per trasformare una discussione in un omicidio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

